Gayà se perderá el duelo con el Atleti: está lesionado del isquiotibial

Javi Gracia tendrá que recurrir a un efectivo de repuesto -Toni Lato, probablemente- casi con toda seguridad para el duelo del Valencia contra el Atlético de Madrid en Liga. Gayà, su lateral titular, tiene una lesión fibrilar en la musculatura isquiotibial del muslo izquierdo. Lo confirmó el club en un comunicado.

"El jugador del Valencia CF José Luis Gayà presenta una lesión fibrilar de la musculatura isquiotibial de su muslo izquierdo sufrida en el partido en Vitoria ante el Deportivo Alavés. Tras las pruebas de imagen realizadas. se confirma el diagnóstico del departamento médico", reza el parte médico.

No se arrojaron posibles tiempos de recuperación, pero, en estos casos, el jugador tiende a estar apartado de los terrenos de juego durante alrededor de dos o tres semanas. A no ser que él se recupere cuanto antes, lo que se antojaría una sorpresa, no estará ante los del Cholo Simeone.

En el peor de los casos, volvería a mediados de diciembre y su fecha de regreso podría ser el 16, cuando los 'ches' se verán las caras con el Terrassa en la Copa del Rey. Teniendo en cuenta que, después, tendrá lugar el Barça-Valencia, quizá su entrenador le reserve para entonces -esto, hay que recordar, en el peor de los casos-.