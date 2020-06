Gelson Martins se quejó de que su sanción se alargue por el COVID-19

Gelson Martins fue el centro de la diana en la Ligue 1 antes de que la pandemia emergiera a gran nivel en Europa. A principios de febrero, un empujón a un árbitro en el Nimes-Mónaco le costó críticas, primero, y una sanción ejemplar posteriormente.

El ex del Atleti atendió a 'L'Équipe' y dio su versión antes de acudir a declarar en el recurso que presentó el Mónaco, lo que se producirá el jueves: "Estaba en un mal momento. Tenía muchas cosas en la cabeza, problemas que resolver con respecto a mi situación en el Sporting. No me sentía bien. Cuando sucedió, no me reconocí. Nunca más volverá a pasar. Al final del partido, fui a disculparme con el árbitro y le expliqué todo".

En principio, Gelson parecía acatar el castigo... pero volteó esta sensación al referirse a la naturaleza del plazo de su sanción. Esta era de seis meses, un castigo que se alargará por el parón: "Entiendo que lo que he hecho no está bien. No se debe hacer. Soy padre y me da vergüenza que mis hijos puedan ver las imágenes. Fui castigado con dureza y lo acepto".

"Ver que cuando todos vuelvan, yo no podré hacerlo solo puede entristecerme. Cambian esa sanción por algo que no es mi culpa. El campeonato se ha detenido, pero no tengo nada que ver con eso. No lo entiendo. Siento que me han cortado las alas. Sé que lo que hice no estuvo bien pero creo que he aprendido y ya he pagado el precio que tenía que pagar", explicó.