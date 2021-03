"Generamos peligro pero nos faltó gol"

El Real Madrid tendrá que ir con el cuchillo entre los dientes al Wanda Metropolitano. El empate ante la Real Sociedad los ha dejado a cinco del Atlético, su próximo rival.

"Vamos el domingo al Wanda y nos jugamos mucho. Hay que intentar ganar el partido y seguir metiendo presión, todavía quedan partidos, no estamos al final y hay que seguir luchando hasta el final", confesó a 'Movistar LaLiga' tras el choque ante los 'txuri-urdin'.

El cancerbero cree que no llegan mal al derbi ya que "el juego ha sido bueno". "Hemos generado peligro y nos faltó gol. Tampoco es que nos creasen mucho peligro. Podemos ganar el domingo, llegamos bien físicamente, recuperamos jugadores y podemos ganar", aseveró.

"Al final hemos hecho, sobre todo la primera parte, un buen partido, hemos hecho ocasiones que no aprovechamos. El segundo lo empezamos mal, ellos hacen un golazo a la escuadra. El partido es difícil, no encontramos el gol, al final llega y en lo poco que queda no encontramos el segundo", explicó sobre el partido.

El cuadro blanco estuvo desacertado en el tramo inicial de la segunda mitad: "No creo que fuese desconexión. El entrenador quiso cambiar, jugar con tres atrás y hacer las bandas con Mendy y Lucas. Al principio no nos encontrábamos, había muchos espacios, cuando pierden la pelota. El gol llega más o menos así, los carrileros estaban muy arriba y Portu mete un golazo".

"Algunos partidos vamos a perder puntos y otros ganamos, la Real es un buen equipo, lucha por los puestos de arriba. En general hacemos un buen partido, es una lástima el gol, pero el fútbol a veces es así", sentenció Courtois.