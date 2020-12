Gignac, letal desde los once metros

Los grandes jugadores siempre suelen aparecer en las grandes citas, de una u otra forma. La de este sábado 19 de diciembre en Orlando era una de las mismas y André-Pierre Gignac no quiso faltar a la misma.

Y es que el 'killer' francés, gran estrella de Tigres, acudió por partida doble a su cita con el gol en el duelo de semifinales de la Champions League de la CONCACAF frente a Olimpia.

El galo anotó un tanto en la primera mitad del choque y otro en la segunda que dejó más que encarrilado el pase del conjunto mexicano a la gran final de la competición.

Ambos goles llegaron desde el punto de penalti. Los once metros no intimidaron a un Gignac que, con frialdad y maestría, no tuvo problemas para mandar el esférico en las dos ocasiones al fondo de la red para alegría de los aficionados del cuadro 'felino'.