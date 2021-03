Gignac quiere a Valbuena en Tigres

El delantero francés de Tigres Gignac es uno de los referentes en el fútbol mexicano desde su llegada. Con los 'Felinos' lleva la friolera de 254 partidos disputados y casi 150 goles con la casaca del club desde que aterrizase en México.

El francés habló con el medio 'RMC Sport' y reconoció que intentó convencer a su compatriota Valbuena para que recalase en las filas de Tigres: "Le he preguntado varias veces a Mathieu Valbuena, ¿no quieres jugar en Tigres conmigo?".

André-Pierre Gignac ya coincidió con otro galo en los 'Auriazules' . Se trata de Andy Delort, quien pasó sin pena ni gloria por la entidad mexicana y tan solo disputó siete partidos.

Finalmente, el atacante de 35 años de Tigres se acordó de su etapa en la Selección Francesa, de la que aún no se ha retirado: "Yo nunca anuncié mi retirada internacional. Representar a mi país, no hay un sí o un no, es una obligación para mí. Pero funciona muy bien cómo están ahora".