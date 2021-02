'Gladbach vs City: stats colectivas, individuales y el duelo de estrellas

Borussia Mönchengladbach-Manchester City: uno de los, a priori, rivales menos fuertes de estos octavos de final, frente a uno de los candidatos al título. Los alemanes afrontan la cita con nerviosismo después de no haber ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos de Liga, mientras que los ingleses suman 18 triunfos consecutivos y lideran la Premier League con diez puntos de diferencia con sus perseguidores. Vistas las sensaciones, adentrémonos en las estadísticas avanzadas de la mano de BeSoccer Pro.

Stats generales

En la Champions League es donde el 'Gladbach se hace fuerte, sobre todo en ataque: marca 2,23 goles por partido, registro mínimanete superior a los 2,18 de los 'citizen'. Los de Pep Guardiola, sin embargo, tienen mayor posesión (50,94 vs 64,08) y realiza más tiros (13,26 vs 15,37) y más disparos entre los tres palos (5,65 vs 5,82). A los alemanes, sin embargo, les marcan mucho más (1,39 vs 0,53) y recibe más lanzamientos a portería (3,94 vs 1,95).

Con estadísticas muy parejas, las estrellas de uno y otro. Lars Stindl lidera la del 'Gladbach con 13 goles y nueve asistencias, mientras que Raheem Sterling hace lo propio en el City con 14 y siete. Por detrás de ellos, Jonas Hofmann (6+10) y Phil Foden (11+7). Ederson Moraes (2,93 paradas por gol) también decanta a favor de los 'skyblue' el duelo en la portería contra Yann Sommer (1,68 intervenciones por tanto recibido).

Stats colectivas e individuales

Stindl y Hofmann lideran la contribución ofensiva, aunque muy bien escoltados por Thuram, jugador que más regates ha realizado (55), o Neuhaus, con más pasas clave (18). Ginter, además, destaca por ser el que más partidos ha disputado (31) y el que más duelos aéreos ha ganado (96).

En el City, hay que hablar ineludiblemente de Kevin de Bruyne: más asistencias (14), más goles de penalti (2) y más pases clave (28). Rodri se lleva la palma en el apartado defensivo: más duelos aéreos ganados (85) y más intercepeciones (125), además de ser el futbolista con más participaciones (34).

El duelo de estrellas

Stindl vs Sterling, referencias de 'Gladbach y City en ataque según las estadísticas avanzadas. El alemán marca más (0,6 vs 0,5) y asiste más (0,4 vs 0,2) por cada 90 minutos disputados, pero el inglés se encuentra por delante en los tiros a puerta (1,1 vs 1,2), regates con éxito (0,6 vs 3,1), centros exitosos (0,1 vs 0,2) y duelos ofensivos ganados (2,3 vs 5,4).