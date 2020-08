Goianiense humilla a Flamengo... ¡con cuatro jugadores con COVID-19!

La etapa de Domènec Torrent al frente de Flamengo no ha podido comenzar peor. Y es que el actual campeón de la Libertadores y el Brasileirao ha iniciado su andadura por el campeonato doméstico con dos derrotas en sendos encuentros.

La última de ellas ha sido del todo humillante, ya que fue por 3-0 ante un Atlético Goianiense que es un recién ascendido. El choque estuvo dominado desde muy pronto por el equipo local, que se puso por delante en el 15' con un tanto de Hyuri.

Jorginho, en el 32', pondría el 2-0 y Gustavo Ferrareis, en el 61', redondearía una noche mágica para el cuadro local y de pesadilla para un 'Mengao' que acabó con diez hombres sobre el campo por la expulsión de Diego Alves.

El choque, además, estuvo bajo el foco desde el primer momento debido a que Atlético Goianiense alineó a cuatro futbolistas que habían dado positivo por coronavirus en los test realizados recientemente. Sin embargo, el presidente de la Comisión Médica de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Jorge Pagura, explicó al portal 'Globoesporte' que se adoptaron los "criterios" recomendados por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos y que tienen el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Esa norma prevé que, después de un examen PCR positivo, el aislamiento de diez días es suficiente para liberar al paciente", apuntó Pagura para justificar la decisión tomada el martes por la comisión para liberar a los cuatro jugadores, de acuerdo al pedido del cuerpo médico de Atlético Goianiense.

Según el club, los jugadores realizaron un primer examen de PCR hace más de 13 días. El mismo dio positivo y los futbolistas realizaron la perspectiva cuarentena, pero el pasado domingo fueron sometidos a uno nuevo que siguió mostrando la presencia del virus en el organismo.

Pagura admitió que un nuevo test puede dar positivo días después del primero y por eso no era necesario practicarle otra prueba PCR a los jugadores.

"Nuevos exámenes continúan dando positivo por mucho tiempo, hasta 12 semanas, 15 semanas, en pacientes que ya no transmitían el virus para nadie. Nosotros no vamos a liberar a nadie para jugar infectado y en este caso es seguro, no hay riesgo", subrayó el jefe médico de la CBF.

El vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Infectología (SBI), Alberto Chebabo, manifestó que un PCR positivo "después del octavo, noveno día de la enfermedad no es más un virus con capacidad de transmisión. Eso ya está documentado".

"La presencia es solo un material genético del virus muerto o sin capacidad de infectar personas", resaltó Chebabo, en declaraciones recogidas por el medio brasileño.

Sin embargo, Matheuzinho y Júnior Brandao, jugadores que no habían dado positivo en las pruebas clínicas internas del club hace trece días y fueron sometidos el último domingo con el resto del plantel al test obligatorio de la CBF fueron diagnosticados con el nuevo coronavirus y aislados del resto del plantel.

Además de este polémico Atlético Goianiense-Flamengo, hubo otros seis encuentros de esta segunda jornada del Brasileirao y, en todos ellos, el cuadro visitante no pudo obtener el triunfo.

Atlético Mineiro, equipo dirigido por Jorge Sampaoli, se impuso por 3-2 a Cortinthians al consumar en la segunda parte una gran remontada (el 'Timao' mandaba por 0-2). Por su lado, Athletico Paranaense se llevó los tres puntos tras vencer 2-1 a Goiás y Bahía hizo lo propio después de derrotar por 1-0 a Coritiba.

Por su lado, Red Bull Bragantino y Botafogo igualaron 1-1, idéntico resultado al que se dio en los choques Ceará-Gremio y Fluminense-Palmeiras.