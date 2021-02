Gonzalo Fierro cargó contra los 'haters' de Colo-Colo

Tras un agónico encuentro de promoción, Colo-Colo se mantuvo en la máxima categoría del fútbol chileno tras superar por 1-0 a Universidad de Concepción.

Gonzalo Fierro, ex del 'Cacique', mostró su apoyo en redes sociales al equipo antes del encuentro, lo que le llevó a recibir muchas burlas en sus redes sociales.

Por ello, tras la salvación de Colo-Colo, el ex capitán cargó contra todos esos críticos y les dejón un buen recadito a través de su perfil personal de Instagram

"¿Qué pasa con los que me escribían cuando subí una foto apoyando al equipo y me p*teaban y decían que estaríamos llorando por bajar a Primera B? ¿Por qué no aparecen ahora?", sentenció Fierro.