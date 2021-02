Gorosito tiene confianza plena en la salvación

Gorosito ha analizado este miércoles la situación del Albacete y ha dejado claro que su equipo está capacitado para lograr la permanencia en Segunda División.

"Creo en este equipo, dependemos de nosotros mismos y sabemos que a día de hoy los rivales nos tienen más respeto. Es otro Albacete. Estamos trabajando bien y nosotros más que nadie queremos que llegue el partido y ganar", afirmó.

Con respecto al próximo duelo, Gorosito no escondió la necesidad del Albacete: "En el último partido no sacamos ese ADN nuestro. Hicimos un primer tiempo muy malo. Lo hablamos en el descanso, que era la peor primera mitad que habíamos hecho. Es verdad que era un buen rival, pero no nos salió el primer tiempo que queríamos. En la segunda parte salimos con otra cara, corregimos lo errores que estábamos teniendo. Lo importante es que volvemos a casa y tenemos que sumar sí o sí".

"Tengo plena confianza en el equipo. Dependemos de nosotros mismos, somos nosotros lo que tenemos que sacar esto. Hasta el final voy a creer en la salvación", acabó.