Götze anunció que deja el Borussia

En los últimos meses se ha especulado con el posible adiós de Mario Götze al Borussia Dortmund. Finalmente, ha sido el jugador quien ha confirmado la noticia.

"Me gustaría anunciar que, después de considerarlo intensamente, he decidido hacer un cambio de aires en mi carrera deportiva", djo en declaraciones recogidas por 'Bild'.

Götze busca club. Y no le faltan ganas para seguir sumando experiencia deportiva a su carrera. Su decisión, afirmó el futbolista, ha sido muy meditada. "Me he tomado mi tiempo para dar este paso. Es una decisión importante para mi futuro deportivo y tengo muchas ganas de trabajar con Reza Fazeli y su agencia. Su competencia profesional me ha convencido por completo", explicó.

Eso sí, admite que ahora mismo no hay ninguna certeza por la crisis sanitaria: "Lo que traerá el futuro solo se conocerá cuando haya un poco de normalidad en el mundo".

A Götze no le van a faltar pretendientes. La Roma apuntó su nombre en la lista de deseos y también el Bayer Leverkusen sonó como posible destino, aunque el club alemán negó estar interesado en el jugador del Borussia Dortmund.