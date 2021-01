Gracia no espera salidas: "Creo que todos van a seguir"

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, dijo tras ser preguntado por el futuro de Rubén Sobrino en este mercado de invierno que, pese a no depender de él la confección de la plantilla, trabaja con la idea de que no abandonará el equipo ningún jugador.

"Rubén es un jugador que ha jugado en la Copa y algunos de liga como sustituto, pero es un jugador de la plantilla. Tiene una predisposición grande a ayudar y en esas estamos. No valoro salidas de Rubén ni de ningún otro, creo que todos van a seguir conmigo y en esa situación trabajo", señaló en una rueda de prensa.

"La plantilla que tengo es la que tengo y con esa estoy centrado en competir de lo demás no me interesa hablar, creo que nos ayuda y prefiero centrarme en las dos competiciones que tenemos", añadió.

El técnico esquivó la pregunta de si la plantilla está prepara anímicamente para ver salir a algún jugador importante. "La plantilla está preparada para entrenar, para ganar y ese es nuestro objetivo no me pongo en esas situaciones. Estamos preparados para trabajar con la fortaleza de los últimos resultados y con el estado anímico que tiene ahora el equipo, nada más", apuntó.

Tampoco quiso dar pistas sobre si piensa si finalmente llegará algún refuerzo. "Veremos a ver, habrá que esperar", destacó tras reiterar que está centrado en su trabajo "en tratar de preparar de la mejor manera los partidos que vienen, que ojalá sean muchos las próximas semanas".

"Esa es la cara que tengo, contaremos con los jugadores que tengamos. Entrar a valorar si van a venir o se van a marchar no me ayuda nada a preparar el siguiente partido. No le presto mucha atención porque no me corresponde", concluyó.