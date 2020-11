Gracia pidió a los suyos más solidez defensiva

El Valencia visita al Alavés este fin de semana. Antes del choque, Javi Gracia analizó el partido y dijo que su equipo aún tiene deberes.

"Queremos esa continuidad e incluso ir mejorando y dar muestras de solidez y de mejor juego. Hay mucho que mejorar, estamos concediendo mucho gol y ser más consistentes y tener más opciones de ganar pasa por una mayor solidez defensiva", recalcó el técnico en rueda de prensa.

"Vamos por un buen camino y paralelamente vienen mejores resultados, cosa que se agradece y nos fortalece pero seguimos siendo igual de exigentes. Hayamos ganado o perdido es igual y el próximo partido es una nueva oportunidad de nuestra mejor versión", añadió.

Respecto al encuentro del domingo en el campo del Alavés dijo que es un rival cada vez más "sólido y con mejores resultados" y destacó especialmente su constancia en el planteamiento de "duelos, juego directo y segundas jugadas".

"Si no mantienes una intensidad alta será prácticamente imposible tener alguna recompensa. Es un paso más para avanzar en la buena línea", planteó.

Gracia señaló que cree que tendrán el balón más tiempo que otros encuentros y que han trabajado para saber qué hacer con él y cómo ajustar matices de su juego al del Alavés.

El técnico reconoció que Maxi Gómez no se ha entrenado con el equipo desde que se retiró contra el Real Madrid tras un traumatismo en la rodilla y que ha tenido problemas para trabajar con el balón estos días pero no quiso desvelar si podrá contar con él. "Preferiría no anticiparte si va a estar o no en la convocatoria porque vamos a esperar hasta el último momento, como con otros jugadores", señaló.

Preguntado por el estado anímico del portugués Gonçalo Guedes tras no haber sido protagonista en los últimos encuentros dijo que "todos esperan la recompensa de minutos y Gonçalo no es diferente". "La importancia de cada jugador viene dada por sus hechos, por cómo entrena y como juega los minutos que tiene. Estoy contento con él como con el resto y esperando mas. Sabemos de su capacidad", señaló el técnico que dijo estar convencido de que ayudará durante la temporada y de que el jugador "no ha perdido la confianza en que las cosas van a salir bien".

También se le preguntó por Manu Vallejo y destacó que pese a que no haya jugado apenas en los últimos encuentros su confianza en él crece cada día porque "tiene un compromiso máximo y juega cada minuto con una intensidad plena", pero aseguró que tiene "que elegir",