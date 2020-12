"Grealish es como Hazard; misma constitución, piernas fuertes..."

Jack Grealish es uno de los futbolistas del momento. Estuvo a punto de abandonar el Aston Villa durante el pasado mercado de traspasos, pero el inglés continuó en el equipo para convertirse en uno de los mejores jugadores de la plantilla.

Sus seis tantos y cincos asistencias sumados hasta el momento no han pasado desapercibido para el ex futbolista del Liverpool y comentarista en 'Sky Sports' Jamie Carragher.

"Soy un gran admirador de Grealish y no es un centrocampista convencional. Por eso cuando veo o escucho los vínculos con Paul Gascoigne, no lo veo claramente, él no juega en esa posición", aseveró el ex 'red'.

Carragher lo comparó con Eden Hazard, futbolista del Real Madrid que volvió a caer lesionado recientemente: "No es tampoco Sterling, ni Mané, ni Salah, que hacen desmarques en velocidad todo el tiempo. Cuando corre lo hace alrededor del área. ¿Cuántas veces le vimos a Hazard hacer lo mismo?".

"Debido a la posición en que juega hay que compararlo con Eden Hazard. En este costado izquierdo, tienen la misma constitución, piernas fuertes y también algo de trasero", concluyó.