Griezmann, descansado, motivado y con ganas de marcar la diferencia

El francés Antoine Griezmann fue elegido por el Barcelona para mostrar sus impresiones de cara al regreso de LaLiga en los medios del club.

El ex jugador del Atlético de Madrid se confesó descansado y con ganas de todo en el retorno de la competición: "Quiero ser alguien importante en el equipo, tanto en el campo como fuera del campo".

"He podido disfrutar de un descanso mental y físico que hacía cinco años que no tenía. Necesitaba descansar y he vuelto a tope y con muchas ganas de jugar", continuó el atacante.

Griezmann aseguró que el equipo es ahora quien tiene que demostrar lo que quiere lograr: "Tenemos todas las cartas en nuestras manos. Hay que hacer once buenos partidos y así seremos campeones seguro. Estamos preparados para disfrutar y ganar. Es importante empezar bien y hemos preparado con muchas ganas el partido contra el Mallorca".

El galo reconoció que será raro jugar en un Camp Nou vacío, aunque animó al equipo a acostumbrarse a el nuevo ambiente cuanto antes. Además, halagó a Luis Suárez, "el goleador, el que marca la diferencia en los grandes partidos junto a Leo".

Finalmente, habló de las nuevas celebraciones de los goles como el experto en la materia que es: "Es algo muy extraño de ver en el fútbol, pero lo importante es que ha vuelto el fútbol".