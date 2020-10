"Es una lástima no haber jugado más con Cristiano en la Juve"

Pjanic, en la previa del Juve-Barça, habló del encuentro de la Champions League que afrontará el cuadro azulgrana en Turin, ciudad a la que vuelve: "Estoy muy contento, emocionado de estar aquí. Pasé cuatro años muy buenos, buenos recuerdos y estoy muy feliz por ver a las personas que trabajaron para mi aquí. Ya veré al staff y el equipo el miércoles, pero estoy aquí para preparar el partido".

"Como nosotros, la Juve quiere definir el liderato de grupo. Es un partido difícil, deberemos estar preparados", agregó el centrocampista.

Cuestionado por su posible titularidad, Pjanic reflexionó profundamente sobre su papel en el equipo: "Espero jugar. Hasta ahora me estoy ambientando. He llegado un poco más tarde por el problema del COVID-19, pero ya estoy bien, a disposición del entrenador. Quiero ayudar al equipo en Champions y en LaLiga. Necesito más tiempo para adaptarme y conocer el nuevo sistema de juego".

"Hay una competencia en el centro del campo de un gran club, es normal, pero estoy aquí para jugar. Es normal que quiera jugar. Los tres podemos jugadores juntos, pero es una decisión que no tengo que tomar, lo único que puedo hacer es entrenar bien y después que el míster decida", dijo sobre De Jong y Busquets.

Pjanic también se refirió a la imagen del equipo hasta ahora: "Solo me importa que el equipo está bien y, en las dos competiciones, hagamos cosas buenas. En LaLiga no están las cosas como queremos, perdemos puntos, pero este equipo con la calidad que tiene puede hacer muchas cosas".

Destacó el centrocampista a su compañero Leo Messi: "Es uno de los mejores o el mejor jugador de todos los tiempo es y es un privilegio poder jugar a su lado. Es una gran oportunidad que no han tenido muchos futbolistas. No me ha dicho nada en especial".

Antoine Griezmann fue otro de los nombres sobre los que habló el bosnio: "¿Griezmann? Es un jugador que forma parte del grupo, un atacante, un goleador y para él es importante marcar. Después hemos de aceptar todos la decisión del entrenador".

"En el fútbol es así. Le irá muy bien los próximos partidos. Como todos los atacantes, tiene que hacer gol para estar bien. Es un jugador con el que contamos mucho y, si juega, hará un buen partido", explicó.

Acerca de la Juventus, Pjanic espera encontrar a un contrincante de mucho nivel: "El equipo de Pirlo es muy fuerte. Creo que este partido será muy difícil. Conozco este equipo y será un choque muy duro. Tendremos que trabajar duro, jugar al máximo".

Cristiano Ronaldo, estrella 'bianconera', tiene difícil llegar al choque, aunque el club italiano sigue apurando sus opciones. También habló sobre el luso Pjanic: "También dependerá (que juegue) del entrenador. Es una lástima no haber jugado con él en mi etapa en la Juve".

"Es una pena que haya jugadores lesionados. He tenido la oportunidad de jugar con muchos de estos jugadores y eso me hace feliz y ahora es un placer jugar con los futbolistas del Barcelona", completó el futbolista 'culé'.