Gross confirmó que Huntelaar vuelve a estar lesionado

Malas noticias para Klaas-Jan Huntelaar. Christian Gross, entrenador del Schalke 04, confirmó que el delantero neerlandés sufre una nueva lesión muscular en la pantorrilla.

Huntelaar volvió al conjunto alemán este enero, procedente del Ajax. Pero tan solo ha podido jugar diez minutos en un solo encuentro, ya que, de nuevo, los problemas físicos han frenado su continuidad.

Eso sí, al parecer se trata de una leve lesión muscular que debería permitirle regresar a tiempo para el partidazo del próximo 20 de febrero ante el Borussia Dortmund.

Ya aterrizó el neerlandés en territorio germano con una lesión en la pantorrilla, pero, ahora, sufre una dolencia en la otra pierna. Gross aseguró ante la prensa que este nuevo inconveniente puede estar relacionado con un tema de estrés.

"Quizás se deba a mucho estrés, puede que le haya sucedido por eso. Todavía no está 100% en forma. Mentalmente sí, no hy duda. Pero no está todo lo bien físicamente que debería estar", señaló el entrenador del Schalke 04.