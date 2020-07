Guardiola analizó la inconsistencia del City en la Premier

Casi sin despeinarse, el Manchester City le endosó un 0-4 a un equipo que se jugaba la vida. Sin duda, una gran pegada la del equipo de Guardiola, que aun así sigue lamentando un año en el que cree que no estuvieron a la altura de las expectativas.

"Es importante marcar goles. Para Raheem (Sterling) es algo importante. Pero no podemos olvidarnos de que hemos terminado lejos del campeón. Así que esta temporada en la Premier League no ha sido buena para nosotros. Aunque, por supuesto, ha sido mejor que la de los otros 18 equipos. La distancia entre el primero y el segundo es grande, pero el margen entre el segundo y el tercero también lo es. Pero eso no es suficiente. Los éxitos personales siempre tienen que estar ligados a los éxitos del equipo", analizó entre luces y sombras.

El entrenador catalán insistió en esa idea de inestabilidad: "Me encanta cuando los jugadores pueden cumplir sus objetivos y marcar goles y seguir comprometidos a seguir marcando. Me gusta, así que no puedo decir nada. Pero, como todos, también tengo que ser consciente de que hemos terminado lejos del Liverpool".

Y para ello, lo ejemplificó con una estadística que tiene muy controlada "Creo que esta ha sido la primera vez que hemos logrado ganar cuatro partidos seguidos de Premier League, cuando hace dos años logramos ganar 18 seguidos y el año pasado lo hicimos con 14. Eso demuestra lo poco consistentes que hemos sido este año. Tenemos los mismos jugadores, somos los mismos. Ha sucedido porque algo estaba mal y tenemos que descubrir qué ha sido de cara a la próxima temporada", contó el entrenador del Manchester City.