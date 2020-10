"Guardiola habló de Portugal, y no fueron palabras bonitas"

El City-Oporto estuvo repleto de tensión y polémica. La victoria se la llevó el equipo inglés, pero Guardiola tuvo varios desencuentros con Sergio Conceiçao, técnico del conjunto portugués, que después del partido hizo balance de lo ocurrido.

"Además de la forma con la que se dirigió a mis jugadores y a los árbitros, habló también de nuestro país y no fueron palabras bonitas para el país. El que no lo siente no es hijo de buena gente y le tuve que responder", explicó el portugués.

Conceiçao acusó a Guardiola de algunas declaraciones fuera de lugar, aunque el mismo técnico catalán se deshizo en elogios en la previa hacia el fútbol luso, además de hacia la Selección Portuguesa y el Oporto, concretamente.

"Ahora entiendo lo que dijo en la previa sobre el peso del banquillo del Oporto, él fue un claro ejemplo de eso. La actitud de Guardiola y todo su banquillo no fue nada agradable. Los que más nos tendríamos que haber quejado somos los integrantes del banquillo del Oporto", concluyó.