Guardiola y su cura de humildad: "Venimos de Cheltenham, no podemos olvidarlo"

El Manchester City tuvo que cambiarse en el bar del estadio del Cheltenham. El partido fue una trampa para el equipo de Guardiola, que casi se la pega en la FA Cup frente al equipo de la League Two.

Y, por ello, Guardiola fue cuestionado por las condiciones en las que afrontaron este encuentro en un estadio tan humilde. La respuesta del catalán no dejó a nadie indiferente y volvió a subrayar su amor por el fútbol.

"Por supuesto, todos venimos de las categorías inferiores. ¿O te crees que cuando jugábamos en los Sub 18 o Sub 16 volábamos en vuelos privados? Hemos jugado en estos estadios toda nuestra carrera. No jugamos todo el tiempo en grandes estadios", explicó el entrenador del Manchester City.

Guardiola zanjó: "Venimos de Cheltenham, la gente no puede olvidarlo. La gente no puede olvidarlo". Y añadió: "Tenemos suerte de haber tenido éxito en nuestra profesión para llegar a las competiciones más altas".

"Pero estuvimos allí en muchas ocasiones. Y nos cambiábamos en los bares cuando éramos niños y disfrutábamos tanto jugando al fútbol. Amábamos el juego", concluyó Guardiola, que puso en valor el fútbol modesto inglés.