"Guimaraes no tiene una idea clara"

Después de un proceso doloroso con Juan Carlos Osorio, Atlético Nacional se marcó como objetivo para este 2021 cosechar grandes éxitos a nivel nacional e internacional.

El encargado de intentar llevar a la gloria al 'Verdolaga' es Alexandre Guimaraes, que ha empezado con dudas el curso. Alexis Henríquez, el que fuera gran capitán del cuadro paisa, criticó su forma de jugar.

"Creo a Guimaraes porque viene de ser campeón. Es un técnico con experiencia que ha vivido mundiales, pero no sé si ha entendido a los jugadores o quiere hacer lo que hizo en el América y no tiene los futbolistas. Me preocupa que no tiene una idea clara", afirmó a su paso por 'Win Sports'.

Por último, el ex futbolista hizo una comparación con el estilo Osorio. "No importaba que nos hicieran tres goles, pero a nosotros nos gustaba atacar. Ahora, hay que esperar. Ahí empieza la duda de los jugadores y ese es el temor que me da por lo que siento por Nacional", concluyó.