Güiza, el jet privado para sus perros, su amor al Madrid y el recado a Del Bosque

Es uno de los jugadores más carismáticos del fútbol español y, pese a no estar en primera línea desde hace varios años, Güiza siempre deja detalles. En esta ocasión, el futbolista del Atlético Sanluqueño recordó varios pasajes de su pasado.

Uno de ellos tiene que ver con la Selección Española. El delantero fue campeón de Europa en 2008 con Luis Aragonés, pero no fue llevado por Vicente del Bosque al Mundial.

"Me dejó fuera del Mundial. Doler dolió, además no sé cuantas veces he dicho que me he hartado de llorar. Cuando levantamos la copa se me cambió todo, era muy feliz, yo había estado en la clasificación y me tocó quedarme fuera porque el entrenador pensaba que los delanteros que llevó iban a tener más oportunidades. Yo me callé la boca", aseguró el delantero en 'AS'.

Otro de los episodios que recordó Güiza tuvo que ver con los perros a los que acogió en su etapa en Turquía y cómo tuvo que traerlos de vuelta a España.

"En Turquía hay muchos perros abandonados y mi mujer es muy amante de los animales. Cogimos cuatro perros y ahora para traerlos de vuelta se nos hacía muy difícil porque no te dejaban llevar a todos los perros. Hablando con Vicente Monte tuve que alquilar un avión privado para poder traerlos, no los podía dejar allí. Son mis niños y no los podía dejar allí. Tuve que contratar un avión para ellos. El dinero no vale para nada, viene y se va.

Por último, Dani Güiza se confesó seguidor del Real Madrid. El delantero del Atlético Sanluqueño sacó una camiseta de Sergio Ramos, del que dijo que era su "capitán".