Gündogan comparó a Raúl Jiménez con Lewandowski

El papel de Raúl Jiménez en los Wolves le ha granjeado numerosos elogios, como el que recibió por parte de Gündogan, futbolista al que se ha enfrentado en la Premier League.

"Tiene todo lo que precisa un delantero de nivel mundial. Movilidad, fuerza física, talento con el balón en los pies...", dijo Gündogan sobre el futbolista mexicano de los Wolves.

No quedaron ahí las bonitas palabras del 'citizen' en 'ESPN'. "Puedo imaginarlo jugando con nosotros, para ser honestos. A veces es tan difícil predecir algo que, por puesto, un jugador puede tener toda la calidad y todo lo que se necesita para jugar para un equipo 'Top6'.

Pero las mejores palabras de Gündogan vinieron con la comparación que le hizo a Raúl Jiménez. "Tal vez aún no esté en ese nivel, pero a veces me recuerda a Lewandowski porque he jugado con él y en términos de estilo, creo que todavía hay mucho potencial", aseveró.

El internacional alemán también se rindió, precisamente, a Lewandowski: "Técnicamente es increíble y ahora está en racha, marca goles de manera espectacular. Creo que es el mejor delantero del momento, y el más completo".