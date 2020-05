Haaland supera a su edad a Messi, Cristiano o Mbappé... pero no a Ronaldo

Pocos futbolistas pueden presentar los datos anotadores alcanzados por Erling Haaland. No tiene ni 20 años, pero sus registros rozan cotas históricas. El ariete del Borussia Dortmund sigue impresionando, también en la reanudación oficial del fútbol en la pandemia.

Las portadas del fin de semana y del lunes van para Haaland, bajo el foco y la atenta mirada de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid no le quita ojo y su interés recuerda al encaprichamiento que experimentó hace casi dos décadas por Ronaldo Nazário, al que acabó fichando en 2002. El tiempo dirá si reedita proceso.

Haaland y Ronaldo no se parecen, a priori, aunque comparten 'enfermedad' por el gol. Sí le unen algunas similitudes: nivel de acierto, velocidad... La explosividad de Ronaldo no ha tenido parangón, la zancada de Haaland no encuentra precedente.

Pero, con 19 años y 301 días, Ronaldo había marcado bastantes goles más que Haaland, según determina ProFootballDB. Con el PSV hizo 54, y anteriormente rubricó 22 dianas con Cruzeiro, su primer club en la élite aunque él era un adolescente. En total, 76 goles había acumulado Ronaldo con la edad del nórdico. Hay un asterisco, no obstante, y la cifra de 'O Fenômeno' sería incluso mayor. Y es que no han contabilizado para este estudio los que anotó en los torneos estatales y regionales, ya que en ellos participan clubes de menor categoría.

Haaland, en la élite, suma 60 tantos entre Liga Noruega (13), Copa Noruega (1), Bundesliga Austriaca (17), Copa de Austria (4), fase previa de Europa League (4), Bundesliga (10), Champions League (10) y DFB Pokal (1). Ronaldo marcó 12 en Liga Brasileña, 2 en Copa Libertadores, 8 en Supecopa Libertadores, 42 en Eredivisie, 3 en Copa Holandesa y 9 en Europa League.

Las cifras de ambos podrían ser superiores, por cierto. Si bien Haaland ha estado dos meses parado por la pandemia de coronavirus, Ronaldo no jugó la segunda mitad de campaña en la 95-96 por problemas en las rodillas y por declararse en rebeldía ante sus deseos de salir. Se fue al Barcelona en verano. Pagaron 2.500 millones de pesetas por su traspaso (al cambio, 24 millones de euros). Fue el traspaso más caro del momento entonces. Por Haaland han abonado unos 20 millones de euros.

¿Qué habían hecho Leo Messi y Cristiano Ronaldo con la edad de Haaland? La eclosión goleadora de los dos 'bichos' fue tardía. También hay que recordar que ambos empezaron como extremos. El argentino había anotado 20 y el luso, solamente 11 tantos. Lejos del dato conseguido por Haaland, muy lejos de la marca de Ronaldo Nazário.

Los que se le acercan a Haaland son Mbappé, con 58 goles; Neymar, con 57; Raúl, con 56; y Agüero, con 50. 'Cracks' como Rooney hicieron 36 con su misma edad, Owen sumó 10 más, Fernando Torres y Bojan, 34 cada uno. Incluso dos '9' como Benzema y Lewandowski están lejos de Haaland, con 22 y 21 goles, respectivamente. Luis Suárez, que ya estaba en Holanda, había logrado convertir 17, uno menos que Gonzalo Higuaín. Thierry Henry presenta 16, Harry Kane muestra 13, Samuel Eto'o exhibe 13 y Zlatan Ibrahimovic, 11.