Habló Ansu Fati y confirmó que su recuperación va viento en popa

Ansu Fati repareció en 'Barça TV' para hablar de su estado físico. El joven futbolista se perdió la fase más complicada de la temporada para los de Ronald Koeman, que le esperan con ganas para los últimos meses de la campaña.

El canterano habló de su recuperación, que, en sus palabras, va por muy buen camino: "A seguir trabajando. Ya he empezado la recuperación, en la Ciutat Esportiva, estoy muy contento y espero estar de vuelta lo antes posible. Pero, sobre todo, recuperarme bien".

A Ansu Fati solo le ganó Erling Haaland en el trofeo Golden Boy de 2020 y también opinó de esa segunda posición: "Es un orgullo, todo jugador sueña con cumplir objetivos y ser reconocido. Es el trabajo del día a día. Agradecerlo a mis compañeros, que me lo han puesto muy fácil, y a los entrenadores que he tenido. También a los fans que me han votado, y felicitar a Haaland".

Antes de su lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda, que en principio le iba a tener cuatro meses fuera, Ansu Fati había sido la gran noticia positiva del Barça de Koeman. El canterano había marcado cinco goles y había dado dos asistencias en diez partidos, ocho como titular.