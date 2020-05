Harder, Linari y la homosexualidad: "Hay jugadores gays, pero se esconden"

En unas declaraciones concedidas a 'ELFEN', la jugadora del Wolfsburgo Femenino Pernille Harder quiso hablar sobre la homosexualidad en el fútbol, tras hacerse tan conocida después beso que le dio a su pareja Magdalena Eriksson en el Mundial de Francia.

"Las reacciones (a la imagen del beso) fueron en su mayoría positivas, muchos nos escribieron para decirnos que le habíamos alentado para que también estuvieran abiertos a su orientación. Poco a poco nos dimos cuenta de que podemos usar nuestra reputación para eso", recordó la conocida jugadora.

Y añadió: "Espero que un jugador activo tenga el coraje de comprometerse con su homosexualidad, porque ciertamente hay estos jugadores. ¿Por qué se acepta la homosexualidad en el fútbol femenino cuando no en el masculino? Desearía que todos pudieran lidiar con la homosexualidad abiertamente".

También tuvo tiempo de hablar el tema la jugadora del Atlético de Madrid Femenino Elena Linari, que recordó en 'Sky Sport' cómo fue el momento en el que decidió salir del armario.

"Cuando tomé esta decisión, lo hice para hacer público un aspecto privado y crear conciencia entre la gente. No creo que el fútbol signifique homosexualidad o heterosexualidad, sólo significa deporte. Quería sensibilizar a las personas, porque el deporte me acercó a mi forma de ser, pero no me acercó a las personas que eran homosexuales y me convertí en uno. Me permitió conocerme internamente y mostrar mi forma de estar con otras personas".