Hart, portero del Tottenham, arrepentido... ¡por celebrar la eliminación 'spur'!

Joe Hart se metió en un buen lío el pasado jueves. El portero del Tottenham, suplente de Hugo Lloris, eclipsó por unas horas a su propio equipo tras caer en la Europa League ante el Dinamo de Zagreb.

Y es que en la cuenta de Instagram del guardamera se pudo ver una historia con la frase "Trabajo completado" y una foto del 3-0 final que le endosaron los croatas en la prórroga. Y la afición no tardó en quejarse.

Posteriormente, Hart se mostró arrepentido y aseguró que se trató de un error de la persona que le suele llevar sus perfiles en redes sociales: "Siento que necesito disculparme en nombre del equipo que me lleva las redes sociales. Me acabo de dar cuenta, porque literalmente me acabo de despertar, que alguien ha pensado que ganamos 3-0 anoche".

"Por increíble que parezca, es la verdad, hemos publicado ‘Trabajo completado’. Es inaceptable, estoy seguro de que mucha gente se ha sentido molesta con esto. Lo siento de verdad. Obviamente no es algo que haya hecho, pues lo único que siento es amor por el club y apoyo al resto del equipo. Estoy tan fastidiado como el resto de mis compañeros", concluyó.