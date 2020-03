¡Hasta Boris Becker opina (y bien) de Klopp!

Boris Becker es uno de los tenistas más grandes de la historia. El alemán se sumó a los elogios que recibe Jürgen Klopp tras su gran temporada (lunares recientes aparte) a los mandos del Liverpool.

"No me sorprendió que Beckenbauer dijera que sería el técnico ideal para el Bayern. Me gusta mucho cómo imprimió su personalidad en el equipo, algo que facilita el hecho de trabajar en un gran club", aseguró el ahora embajador de los Premios Laureus.

Pese a compartir el gusto del cuadro bávaro, Becker no ve al técnico germano fuera de Anfield: "Pero por ahora creo que Klopp es feliz en el Liverpool, allí encontró su hogar".