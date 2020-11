Hasta Mihajlovic criticó el VAR: "Que se pongan de acuerdo"

El Bologna se impuso al Cagliari por 3-2 después de una remontada y un partido precioso. El choque, sin embargo, pasará a la historia por la polémica aplicación del videoarbitraje.

Tras el choque, el técnico de los locales, Sinisa Mihajlovic, confirmó que las dudas en relación al VAR no son solo cosa del fútbol español y criticó la desigual aplicación de este sistema en Italia.

"Hemos encajado el segundo gol con una falta sobre Palacio en el centro del campo. Le han dado una patada en la cabeza y no entiendo por qué en Roma el VAR revisó el gol y fue anulado y aquí no...", explicó el entrenador.

"No puede haber esa discrepancia. No sé qué problema hay en que los árbitros expliquen cuándo debe intervenir el VAR. He visto el partido del Inter, ha habido un penalti claro y no ha intervenido. Y luego interviene por una falta en el centro del campo. Pongámonos de acuerdo porque no se entiende", concluyó Mihajlovic, visiblemente contrariado.