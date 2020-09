"Hasta que no digan que es del Tottenham, sigo pensando que Bale es del Madrid"

El Tottenham está a punto de cerrar nada más y nada menos que dos incorporaciones: Reguilón y Bale, dos futbolistas que incluso podrían haber pasado ya el reconocimiento médico con los 'spurs'.

En relación al galés, Mourinho, tras ganar al Lokomotiv Plovdiv en la Fase Previa de la Europa League, no quiso entrar en polémicas con el Madrid y habló lo más mínimo de la posible llegada del futbolista.

"Para mí, en este momento, hasta que no me digan que Bale es jugador del Tottenham, sigo pensando, sintiendo y respetando el hecho de que sea jugador del Madrid", dijo el portugués en sala de prensa.

Ante una nueva pregunta, 'The Special One' volvió a insistir en que no iba a hablar más del tema: "No voy a comentar nada, no diré algo que no sé".

Las palabras de Mourinho tuvieron lugar antes de que 'El Larguero' informase de que los agentes de Bale habían cerrado ya la operación con el cuadro inglés.