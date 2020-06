El Madrid insiste tras el "no" del Bayer Leverkusen por Havertz

Kai Havertz es uno de los talentos más codiciados de Europa. El atacante del Bayer Leverkusen lleva varias temporadas a un gran nivel y sus actuaciones y sus sobresalientes números (43 goles y 27 asistencias en 144 partidos con 21 años) le tienen en las mejores agendas del continente.

Y cuando esto pasa, suele estar el Real Madrid de por medio. En esta ocasión, no solo existe interés por parte del club. Es que el propio jugador está por la labor e incluso ya hablamos de primeras ofertas.

El diario 'Sportbuzzer' asegura que la primera opción de Havertz es LaLiga. Y dentro del torneo español, el equipo del Santiago Bernabéu. La línea continuista de los blancos con los jóvenes cracks parece convencer al atacante alemán, aunque otras razones le harían anteponer la opción del Chelsea.

Por eso, el Madrid habría acelerado en las conversaciones e incluso ya habría formulado un oferta inicial. El citado medio informa de que el Bayer Leverkusen habría dado un "no" por respuesta a esta primera proposición que, a tenor de lo que 'Bild' destapó anteriormente, sería de 80 millones de euros.

Y aunque el Madrid no tirará la casa por la ventana, sí que planea seguir con las negociaciones. Pero no estará solo en la puja por Havertz. El Bayern de Múnich anda también muy bien posicionado, atendiendo a lo que cuenta 'AS'.

Lo que sí parece claro es que el jugador abandonará el Bayer Leverkusen. Así lo reconció, en declaraciones a 'Kölner Stadtanzeiger', el director general Fernando Carro: "En el caso de Kai, percibimos que hay muchos clubes interesados en él. Está con nosotros desde hace diez años. Noto la voluntad del jugador de dar el próximo paso en un futuro cercano".