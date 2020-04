"Hay que entender que juegas con la vida de la gente"

El COVID-19 ha paralizado a todo el mundo. Muchos países han optado por el confinamiento de la población, como Argentina. Tévez, desde allí, explicó cómo lo está llevando junto a su familia.

"Es más por nuestros abuelos, padres. Más el miedo ese que a uno mismo", aseguró un Tévez que es consciente del peligro que tiene el COVID: "Nosotros nos cuidamos, ellos tienen las defensas más bajas".

Habló Tévez del papel del estado para paliar las consecuencias. "Los barrios pobres es donde más cuesta. Nosotros tratamos de ayudar. Aquí no hay camisetas, no importa la clase social. Hay que hacer entender a los vivos que estamos jugando con la vida de la gente. No se puede especular", incidió.

"Tenemos que ser agradecidos de que estamos bien y sanos. Ponernos en el lugar del otro. Al que tiene el virus no le pueden dar un brazo. Tiene fiebre y tiembla, y lo está pasando mal. Es un virus de mierd*", analizó el 'Apache' en 'América TV'.

Por último, Tévez habló de los posibles recortes de salario: "El futbolista puede vivir seis meses, un año. No somos ejemplo en este caso. Tenemos que estar y ayudar, estar en los comedores. Para nosotros es fácil hablar desde casa, sabiendo que tengo comida para mis hijos. Tenemos que estar en lo que podamos con la gente del barrio".

"Me pongo a disposición del Goierno y del club para ayudar, para estar. No me gusta fantasmear con muchas cosas, porque cuando uno ayuda lo hace desde el corazón, no es para salir en un vídeo", sentenció.