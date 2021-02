Hay Raúl García para rato: "Llegará el bajón, pero de momento..."

Raúl García ha confesado, recién renovado por el Athletic para la próxima temporada y con opción a otra más en función de objetivos, que "entrar en la lista de jugadores con más partidos de liga", en la que ya está entre los diez primeros, le "hace ilusión" y es "uno de los retos" que tiene para lo que le queda de carrera deportiva.

"Es algo complicado, pasamos muchos jugadores por esta liga y no solo estar años, sino ser capaz de rendir, de competir. Y el día que me retire, a ver dónde me quedo", dijo el navarro en rueda de prensa tras renovar y entrenarse en Lezama después de la firma.

En esa sesión, sus compañeros y el cuerpo técnico dirigido por Marcelino García Toral le felicitaron con aplausos por su renovación.

Raúl (Pamplona, 11-07-1986) asume que "los años van pasando" y que su "mayor competencia es la etiqueta" de que tiene "34-35 años", pero asegura que eso "no" le "preocupa" porque se encuentra "bien" y "disfrutando" de lo que está viviendo.

De un momento de juego en el que, por ejemplo, se ha dado la "alegría" de marcar dos goles al Real Madrid en la semifinal de la Supercopa que conquistó el Athletic en enero o el gol del empate que dio vida a su equipo en Sevilla ante el Betis en cuartos de final de una Copa en la que están en semifinales.

"Llegará el bajón, pero a día de hoy no es así. Me encuentro perfectamente y con la cabeza para seguir disfrutando y alargar mi carrera lo máximo posible. Si renuevo es porque me veo bien", dijo, sin pensar "en el día de mañana" e "intentando disfrutar hoy".

"Eso creo que es lo que me hace llegar más adelante. Cada día que me levanto y vengo aquí es como si fuese el primero, y eso es lo que me lleva a estar vivo y estar contento con mi trabajo. Me quedan muchas cosas por hacer. Me encantan los retos, cuando más difíciles mejor y ya competir según pasan los años es un reto", añadió.

En ese sentido, se mostró agradecido a la entidad bilbaína. "Creo que el club entiende mi forma de ser y mi forma de trabajar y ese es el mejor halago", dijo, feliz de poder "mirar a la cara a cualquiera y hablarle de tú a tú".

Raúl, por otro lado, se mostró optimista por los jóvenes que llegan de la cantera y cree que en el Athletic hay relevo. "Yo estoy encantado de que venga gente joven. Las transiciones tienen que darse, no hay que hacerlas obligatorias, pero estoy convencido de que ya se está dando. Materia hay y tranquilos estamos", dijo.

El delantero navarro no precisó si ve a algún joven con el espíritu competitivo que le caracteriza a él, pero sí dijo que le "gustaría que lo empezasen a coger todos" los canteranos.

También se refirió a la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad que el Athletic disputará el 3 de abril en Sevilla, un partido que tiene siempre presente la afición rojiblanca pero que ve "todavía lejano". Aunque está "convencido" de que llevan "el camino correcto" y van "a llegar de la mejor manera".