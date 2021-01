"Hay varios jugadores con molestias, uno es Messi"

El Barcelona tiene por delante una dura cita con la Real Sociedad en la semifinal de la Supercopa de España y, después de que De Jong compareciera ante los medios, lo hizo su entrenador, Ronald Koeman. Analizó a los contrincantes y repasó varias parcelas de la actualidad azulgrana. Una de ellas, la del físico de los suyos, tuvo a Messi como protagonista.

"Es un contrario fuerte, un equipo que quiere jugar, que quiere presionar. El entrenador tiene ideas muy claras y el partido estuvo bien, interesante, creo que los primeros 45 minutos del Barça en ese partido fueron fantásticos con resultado a favor", dijo sobre la última cita en Liga de los suyos.

"Los cuatro equipos que participan en las semifinales tienen la mentalidad de ganar. Nosotros también y queremos seguir con la imagen que hemos dado últimamente. En todos los aspectos estamos creciendo", comentó.

"Esta es una buena oportunidad de demostrar que vamos por el buen camino", añadió cuando le preguntaron por la buena racha por la que pasa el conjunto azulgrana. Sobre Messi y los tocados del plantel, dijo: "Hay varios jugadores con molestias, uno de ellos es Leo, por eso hemos hecho el cambio, como con Frenkie. Parece que todos están disponibles. También Araujo".

"Claro, yo creo que es importante tener todo en su sitio en un club como el Barcelona. La única clave es que estamos en un mundo en el que está el tema del COVID-19 y, si hay que aplazarlo... la salud es lo más importante. Tenemos que hacer el máximo por volver a vivir en lo normal. Esto sí es lo más importante", explicó sobre que Laporta quiera que haya elecciones cuanto antes.

"Para nosotros, es importante porque somos gente que está acostumbrada a luchar para ganar cosas, ganar cosas importantes. Claro que no es el trofeo más importante porque hay Liga, Champions y Copa, pero tenemos la mentalidad como de cualquier partido que afrontamos de dar el máximo. Intentamos jugar con nuestro mejor equipo para estar en la final. Es el primer paso", respondió tras ser preguntado sobre la importancia de la Supercopa.

Respecto a Araujo, explicó: "Ha hecho su programa individualmente. En principio, entrena y, bueno, hay que esperar a una reacción sobre su entreno, pero tengo confianza en que pueda estar, pero bueno, nos falta un entrenamiento para estar seguros y saber si está al 100% para afrontar el partido".

¿Es la Supercopa lo que necesita el Barça para impulsarse? "No creo. El fútbol es tan raro a veces que parece que estás bien o estás ganando todos tus partidos y puede cambiar rápidamente y claro que es cierto, es verdad, que nos da una plena confianza, pero bueno, no hace falta hablar antes de la primera semifinal de ganar el título. Hay que ir paso a paso y ojalá, si vamos a tener la posibilidad, ganar el partido este domingo (la final)".

"Últimamente, el equipo está confiado, concentrado en cualquier partido que jugamos. Hemos mejorado en ese sentido. El equipo, cuando no tenemos el balón, está junto, no dejamos muchos espacios. Al contrario, tenemos muchas cosas que estamos mejorando, sobre todo nuestro juego porque las calidades de este mediocampo nos dan mucho peligro porque llegamos más como hemos llegado antes. En otros partidos, hemos jugado con falso 'nueve'. La diferencia ahora es que los jugadores tienen más confianza", analizó sobre su esquema.

Sobre si ve al equipo favorito, aseguró: "No creo. Como he dicho antes, no depende la situación del equipo últimamente. Cuesta más creer, he visto varios partidos de ellos y son de los mejores del campeonato futbolísticamente hablando. Puede que el Barça últimamente se haga con los puntos, pero no hay un claro favorito para ganar la Supercopa".

"No soy partidario de hablar antes de que tengamos que jugar un partido de semifinal. Yo creo que hay que ganar y luego explorar quién puede ser el contrario. Hay muchas preguntas que no se pueden contestar porque, primero, va trabajar bien y afrontar el partido, que no es fácil. Tenemos que estar bien. Ojalá ganemos, pero tenemos que hacer un buen partido para ganarle a la Real", dijo tras planteársele una posible final contra el Real Madrid.

"No sé, de verdad, ya he dicho varias veces a este tipo de preguntas que estamos preparados, sabemos qué queremos... entonces, es explorar cómo vamos a tener el tema del nuevo presidente y, bueno, yo creo que tampoco es momento de poner la energía en ese sentido porque soy el entrenador y no decido en ese tema. Yo tengo que preparar el partido", expuso con el mercado de fichajes en mente.

"Primero, depende de los jugadores y si todos están bien para jugar el partido... puede cambiar mucho. Vamos a hacer el máximo, hay competencia en esta plantilla, pero, primero, hay que esperar a ver si todo el mundo está disponible", concluyó Koeman en materia de efectivos disponibles.