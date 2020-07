"Hay una parte económica y otra deportiva en lo de Achraf"

El entrenador del Real Madrid, Zidane, pasó por rueda de prensa para analizar el cara a cara que enfrentará a su equipo ante el Getafe en el próximo compromiso de Liga. Los blancos recibirán a sus rivales en el Afredo di Stéfano este jueves 2 de julio a las 22 horas.

Quiso comenzar el francés hablando del gran nivel que está mostrando el equipo: "No es fácil lo que hemos hecho, pero sabemos que nos quedan seis finales. Solo pensamos en intentar hacer lo máximo para ganar el partido. Estamos bien, pero esto no significa nada. Lo sabemos y vamos a intentarlo en el próximo partido".

Sobre el apretado calendario de Liga, comentó: "Ahí yo no puedo hacer nada, solo podemos preparar bien el partido y recuperarnos bien. Es una cosa de todos los equipos, el calendario es el que hay. Ahora hay que pensar únicamente en el partido ante el Getafe, yo creo que estamos preparados".

También tuvo tiempo de hablar Zidane del estado físico de Eden Hazard: "Es un jugador fundamental, muy bueno. Ojalá que no haya ninguna intención de hacerle daño en el campo. El rival siempre se muestra fuerte contra nosotros. Eden ha tenido un tiempo con mucha dificultad, por lo que hay que estar tranquilos e ir despacio con él".

¿Conseguirá el Real Madrid ganar todos los partidos que quedan? Zidane responde alto y claro: "Cuando estamos en el campo siempre intentamos ganar todos los partidos. Lo importante es prepararse para eso, porque tenemos un buen equipo. Que hayamos ganado lo de atrás no significa nada, hay que seguir".

Achraf y su llegada al Inter

En cuanto a la posible llegada de Achraf al Inter, explicó: "Es un jugador nuestro, pero puede pasar de todo. Ha hecho muy buena temporada, pero hay dos cosas: la parte económica y la deportiva. Pueden pasar cosas en breve, pero a nosotros solo nos interesa el partido. No digo que no me interese la situación de Achraf, pero eso le corresponde al club".

"Al final hay cosas que se deciden y ya está, nada más. El club, el jugador y el entrenador son importantes, pero no hay nada más", añadió el entrenador francés sobre el jugador madridista.

De vuelta al tema sobre el próximo compromiso, comentó: "Nosotros vamos a seguir con nuestra energía, que es buena. Sabemos que nos enfrentamos a un rival que nos lo va a poner muy complicado y buscaremos una solución para ganar el partido"

Si el Madrid gana al Getafe, sumará cuatro puntos de ventaja sobre el Barça, algo en lo que no piensa 'Zizou': "Hasta que nosotros no seamos campeones, no podemos decir nada, eso no asegura nada. Hay que seguir y continuar hasta el final. No nos vamos a confiar si conseguimos esa ventaja, porque esto no se ha acabado. Lo he vivido tanto como jugador esta situación, que tanto yo como los futbolistas lo saben".

Zidane no quiso opinar sobre la situación del Barcelona y la polémica que rodea al banquillo azulgrana tras los últimos resultados.

James, Casemiro y compañía

Sobre la situación de James en el equipo y sus quejas por no salir en verano, declaró: "No me molesta porque está diciendo la verdad, sabemos el jugador que es. Quiere jugar más y es normal. Él está aquí con nosotros y vamos a contar con él como con los demás".

También tuvo tiempo Zidane de hablar de Casemiro: "Siempre nos da mucho, como todos los jugadores. Nos puede beneficiar de cara al gol, está muy comprometido con el equipo".

Preguntado por el reparto de goles del equipo, el francés explicó: "El equipo ayuda a que pase esto. El gol de Casemiro se inicia con una gran jugada del equipo. Lo más importante de cada jugador es todo lo que sabe que puede darle al equipo, da igual la posición en la que juegue. Me gustan los jugadores que pueden dar más cosas además de lo establecido en su posición".

Finalmente, el entrenador del Real Madrid explicó cómo se prepara el equipo para esta gran cantidad de partidos sin apenas descanso: "Nosotros cuidamos mucho la recuperación, porque es muy importante. Además, se añade el calor, que sabemos que será tremendo. Y se lo vamos a transmitir a los jugadores. Son detalles para llegar al 100% al partido".