"Hazard no entrena bien, es el peor entrenando con el que he jugado"

¿Los problemas físicos de Hazard son solo mala suerte o él tiene parte de culpa? John Obi Mikel fue preguntado en 'The Athletic' por cómo entrena el belga para tener una visión en primera persona que arrojara algo de luz sobre la pregunta. Coincidieron en el Chelsea.

"¿Que por qué le va tan mal? Dios mío. Eden, Eden, Eden... ah. Porque era tan bueno que nadie decía nada. Llegaba el sábado y ganaba el partido para nosotros, era el hombre del partido. Pero el lunes y el martes, estaba en el entrenamiento y era como si no estuviera. Parado, deambulando", explicó.

"Todo el mundo luchando, gritando en los partidillos y él no hacía nada de eso. Pero le veías en el terreno de juego, lo bueno que era... ¡No es justo que algunas personas tengan tanto talento!", dijo además en un cierto tono de broma, pues a él le gustaría tener su habilidad.

"Siempre he dicho que Hazard es uno de los jugadores más dotados, lo tenía todo: velocidad, potencia, habilidad, técnica... Estaba justo detrás de Messi y Cristiano Ronaldo. Pero solo si él quería", continuó antes de parafrasear a Hazard analizándose a sí mismo.

"Se decía a veces: 'Si quiero ser tan bueno, puedo serlo. No tan bueno como Messi porque él es de otro planeta, pero creo que puedo estar cerca de Cristiano e incluso mejor'. Esas fueron las palabras que salieron de su boca, pero él no es tan dedicado. No entrena bien, es el peor jugador entrenando con el que he jugado", zanjó.