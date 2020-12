"Hemos hablado con el entorno de Neymar, vendría cuando acabe su contrato"

Emili Rousaud, precandidato a la presidencia del Barcelona, pasó por los micrófonos de 'A Diario', en 'Radio MARCA', para comentar todos los detalles de su proyecto deportivo.

Tras prometer el regreso de Neymar al Camp Nou a finales de noviembre, el precandidato volvió a repetir su discurso, a sabiendas de que es una de las gandes estrategias para salir elegido como presidente azulgrana.

"La situación económica no nos permitiría hacer un fichaje. Hay que renegociar una serie de gastos y la partida es la masa salarial de los jugadores. No tiene sentido pedir a un jugador que haga sacrificios y luego hacer fichajes. Hay que tener coherencia. Cuando hablo de jugadores franquicia no solo son talentosos, sino que hablo de jugadores que generan ingresos a través de sponsors, porque vende camisetas... Eso es muy importante", comentó sobre el posible regreso del brasileño a territorio catalán.

Y añadió: "El proyecto se complementaría con el fichaje de dos jugadores franquicia. Se ha hablado con el entorno de Neymar y existe sintonía por parte de Neymar para poder regresar. Pero hay dos condiciones. El Barcelona no puede afrontar el fichaje así que estos jugadores vendrían a la finalización de su contrato. En el caso de Neymar, tendría que retirar las demandas contra el club".

Además, detalló su proyecto deportivo: "Yo creo que voy a ganar porque el proyecto deportivo es muy solido. Me acompaña Josep María Minguella y la idea que tenemos es uno de los mejores, por no decir el mejor, secretario técnico del mundo, acreditado curricularmente. Nuestra idea deportiva es regenerando La Masia, poniendo las bases que tenía cuando nos generó aquel talento con Iniesta, Puyol, Piqué... y que el secretario deportivo nos ayude a identificar a esos jugadores que tienen un talento especial antes de que eclosione, como el Lautaro que jugaba en el Racing de Avellaneda".

También tuvo tiempo Rousaud de hablar del tema Messi: "Lo primero que hay que hacer es restablecer el equilibrio patrimonial y cultural del club. Hay que tomar decisiones. Una es negociar con Leo Messi. Yo le quiero dentro, pero en este momento el coste salarial del jugador es inasumible. El enfado de Leo este verano sí que es un enfado motivado por la falta de un proyecto deportivo porque Messi es un ganador nato. Prioriza el aspecto deportivo al económico, pero el económico es un aspecto muy relevante. Habrá que sentarse con Leo Messi y llegar a un acuerdo".

Finalmente, se refirió a la situación económica del club: "Hay una realidad y ahora los ingresos no son suficientes para satisfacer los gastos que tiene la entidad, hay que hacer un ajuste. Hay que incrementar los ingresos, pero también hay que ajustar los gastos".