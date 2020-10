"Hemos tenido un error y nos han castigado"

El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, lamentó tras perder por 0-1 contra el Eibar que a su equipo le haya faltado "claridad y precisión" en un partido en el que fueron "superiores en todo, menos en el marcador", con lo que consideró que sufrieron "un castigo excesivo, duro y cruel, pero así es el fútbol".

"Era el partido esperado por todos, con una presión intensa de ellos desde el inicio. Pero cuando mejor estábamos, nos equivocamos y nos han castigado", indicó tras el encuentro el entrenador guipuzcoano del Sevilla.

Destacó que en la segunda parte su equipo hizo "muchas cosas para ganar", pero admitió que no estuvieron "precisos", y añadió: "Si no estás preciso y no marcas, estás más cerca de perder que de ganar".

Lopetegui aseguró que el Sevilla dispuso de "muchas ocasiones" para marcar y que no habrá "muchos partidos" en los que tengan "tantas opciones de gol", por lo que dijo que se van "con un castigo, que es excesivo".

"Hemos tenido una equivocación y nos han castigado", aseveró el preparador vasco, para quien "ha sido un partido diferente al del año pasado", en el que cree que su equipo ha sido "muy superior" y ha "merecido ganar, pero no hay que lamentarse, sino levantarse y pensar ya en el Rennes", el miércoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones.