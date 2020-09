Henderson comienza el asalto a la titularidad de De Gea

Dean Henderson no ha regresado al United a verlas venir. Ya lo confirmó en rueda de prensa Solskjaer, técnico del United, que confirmó que no había vuelto a Old Trafford "para ser suplente". Aunque enfrente, en la lucha por la titularidad, tendrá al mismo De Gea.

A pesar de su irregularidad en las últimas temporadas, De Gea tiene galones en el United. Parece complicado pensar que el joven Henderson, que, eso sí, se salió en el Sheffield United, pueda quitarle la titularidad de golpe.

Este miércoles, el United se vuelve a enfrentar al Brighton (ya la hizo el pasado fin de semana en Premier). Esta vez, por la Carabao Cup. Y este encuentro podría ser una buena piedra de choque para medir el rol que Solskjaer le quiere dar al joven guardameta.

El portero inglés ya ha avisado en algunas ocasiones no quiere quedarse en el banquillo durante toda la campaña, y el United es consciente de que debe ser su portero en un futuro no muy lejano. Pero sentar a De Gea puede ser una decisión trascendental para su futuro.

"Mi objetivo es jugar la temporada que viene -en el United-. Después de una gran campaña, llego en un buen momento y no creo que fuese bueno que me sentaran. No creo que ayude a ninguna de las partes", señaló Henderson durante el verano. ¿Qué hará Solskjaer?