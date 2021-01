"Henry me llamó cuatro semanas para fichar por el Mónaco"

La carrera de Fábregas está llena de éxitos tanto a nivel de clubes como nacional. Ha sido campeón de varias Ligas en la Premier y en Primera, además de lograr dos Eurocopas y un Mundial con la Selección Española. Ahora en el Mónaco está dando los últimos destellos de su calidad en una más que meritoria carrera deportiva.

En una entrevista para 'L'Équipe' explicó que Henry, que era entrenador del conjunto francés cuando el español fichó, fue el principal motivo de su llegada. "No hubiese llegado si no llega a ser por su insistencia. Me llamó sin parar durante tres o cuatro semanas", admitió.

Solo 14 días después de la llegada del centrocampista, el francés fue despedido de su cargo y el español matizó: "El fútbol no espera a nadie. Un día eres el mejor y al día siguiente eres el peor. Puedes ganar un Mundial, pero si no eres bueno al día siguiente, la gente te silbará. Así es el fútbol. Te jubilas y unos años después los niños ya no te conocen".

Por último, destacó el "talento" que hay en la Ligue 1 y el nivel de Neymar, con el que coincidió en el Barça. " Es especial. Dondequiera que juegue, siempre marcará la diferencia. A los jugadores les gusta eso, puedes darles un poco más de libertad", concluyó.