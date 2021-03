Henry y Carragher se unen al 'team Haaland'

Van a ser los cracks del mañana, y con unas similitudes con Messi y Cristiano que asustan. Uno encarna la clase y la técnica, el otro es un portento físico con un hambre insaciable de gol. Y entre Mbappé y Haaland, ex futbolistas como Henry y Carragher eligen al delantero del Borussia.

Ambos coinciden. Sí, Mbappé es muy bueno, pero Haaland tiene algo. "Otros jugadores se dejan caer a la banda, pero él quiere estar cerca de la portería. Entre los postes, sabe que es letal. Es muy poderoso, simplemente quiere llegar desde atrás y la forma en que finaliza es asombrosa", dijo Henry, al respecto del noruego.

"Siempre he ido con Mbappé antes, pero hay algo en Haaland... Parece enojado, pero en el buen sentido", contestó Carragher, en 'Monday Night Football', la tertulia futbolera de 'Sky Sports' en la que ambos participan.

Henry insistió. "Tiene un poco de soberbia, si puedo usar esa palabra. Mira a los defensas en plan, 'no podrás convivir conmigo'. No quiere hacer otra cosa que no sea marcar goles, esa es su forma de pensar", continuó.

Y Carragher coincidió con él. "Su celebración en la Champions con el portero, me encantó. Yo iría por Haaland", sentenció el ex futbolista 'red', con un mensaje que deja poco lugar a la imaginación. Sin duda le quiere en Anfield la próxima temporada. Y quién no le querría en su equipo...