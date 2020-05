Herrera negociará un contrato a la baja

Miguel Herrera quiere ser el Alex Ferguson del América de México. Así lo confirmó el técnico, que busca una renovación con su actual club, pese a que tenga que ser a la baja.

"La verdad es que el dinero no es lo más importante, pero entendemos que no solo el fútbol va a cambiar, va a hacerlo toda la vda y me sentaré con Santiago porque cambiaron las cifras", dijo el entrenador a 'FOX Sports'.

El ex seleccionador de la Selección Mexicana aseguró que, cuando empezaron las negociaciones, "las cifras eran otras", pero que entiende "la recesión económica que hay en el fútbol".

"Afortunadamente no necesito una cláusula. Me he sentado con Emilio y Santiago y me han dicho que me van a apoyar y que si hay un proyecto importante, lo vamos a hablar, pero que sea uno importante y no sea solo ir por ir a Europa. Mi ilusión de ir a Europa está intacta y lo quiero conseguir", sentenció.