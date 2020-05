Herrlich, baja en el Augsburg... ¡por ir a comprar pasta de dientes!

El Augsburg tendrá que esperar para estrenar nuevo técnico. Heiko Herrlich, que llegó justo antes del parón, no se sentará en el banquillo para recibir al Wolfsburgo por romper la cuarentena.

Fue el propio entrenador el que lo explicó en rueda de prensa. "Cometí un error al salir del hotel. Incluso si he seguido todas las normas de higiene tanto al salir como si no, no puedo deshacer esto", confesó.

El motivo por el que Herrlich salió del hotel de concentración es que fue a comprar pasta de dientes. Con ello rompió la cuarentena impuesta por la Bundesliga y se autoimpuso el castigo de no estar en el banquillo.

"En esta situación no podré actuar como modelo a seguir para mi equipo y el público. Por lo tanto, seré coherente. Debido a esta mala conducta no lideraré el entrenamiento de este viernes y no estaré al cargo del equipo contra el Wolfsburgo el sábado", explicó.

Herrlich, por lo tanto, tendrá que ponerse en cuarentena hasta nuevo aviso. Se le realizarán hasta dos pruebas para confirmar que no se ha contagiado y, después, volverá junto a sus jugadores.