Hidalgo confirmó la recuperación de Cornud y la baja de Adri Cuevas

El entrenador del Sabadell, Antonio Hidalgo, cree que en el último partido de la primera vuelta ante el Lugo que su equipo disputará este domingo "es el momento de dar un paso adelante y empezar a sumar de tres en tres".

Sobre la estadística que apunta al Sabadell como el peor local del campeonato, Hidalgo comentó que "sin público da lo mismo jugar en casa que fuera". "Lo importante es aprovechar el buen momento en el que estamos con una victoria", apostilló.

El técnico del conjunto 'arlequinado' confirmó la recuperación del lateral Pierre Cornud y la ausencia de Adri Cuevas. "Tiene un esguince en el tobillo y estará varias semanas fuera", precisó. Adri, junto al sancionado Juan Ibiza, son las dos únicas bajas para el encuentro.

Hidalgo se quejó de las condiciones en las que tiene que entrenar el equipo. "Ayer, en Sant Oleguer, tuvimos un problema que no se puede volver a producir. Hemos entrenado en el campo y no está en buenas condiciones. Está empapado y me preocupa para el futuro", anunció preocupado.

También habló sobre el mercado de fichajes, con la confirmación de la rescisión de Jesús Olmo. "A Jesús le deseo todo lo mejor. Antes éramos seis centrales y ahora somos cinco, que creo que es buena cifra, y sobre los fichajes, lógicamente cuando antes vengan mejor, pero que sirvan para mejorar el nivel del equipo".

Sobre el Lugo, Antonio Hidalgo destacó que "es un equipo con una buena solidez defensiva" y que, al igual que el Sabadell, "jugó una prórroga en la Copa del Rey". Por eso cree que físicamente llegan los dos conjuntos igual al partido".