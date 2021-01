Hidalgo cree que la Copa es un recuerdo deportivo imborrable

El Sabadell, como reconoció Antonio Hidalgo en sala de prensa, espera firmar un buen papel en esta Copa. Y el siguiente obstáculo al que mira ya es la Peña Deportiva, conjunto de Segunda B al que se debe enfrentar.

"Será un partido bonito, de Copa. Si piensas en la carrera deportiva de un jugador, no juegas demasiados partidos como estos. Tendremos delante un gran equipo", resaltó el técnico del Sabadell.

"Hoy en día, sin público, todo se iguala mucho. Estamos obteniendo mejores números fuera que en casa, pero miro que pasan las jornadas y el equipo es capaz de ganar partidos y sumar puntos", resaltó.

La vuelta de la gente a los estadios, aunque sea en Copa, un aliciente: "Me alegro de que haya público porque es la pasión, el sentimiento. Pero los números de contagios no sé cómo están allí y me llama la atención que, si son iguales, es difícil de entender estas situaciones. Estamos encantados de que haya gente y espero que haya en todos los campos de España porque necesitamos estar cerca de nuestros seguidores".