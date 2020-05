Higuaín entiende a Lautaro: "¿Cómo le dices que no al Barcelona?"

Gonzalo Higuaín charló con 'TyC Sports' de su futuro y también tuvo tiempo de hablar de Lautaro Martínez. La posible marcha de su compatriota al Barcelona es un tema recurrente en el 'Calcio' y en Argentina y el 'Pipita' también tuvo su propia opinión.

"Es muy jod**o decirle que no al Barcelona, me pasó cuando con 18 años me vino a buscar el Real Madrid. ¿Cómo le decís que no?", rememoró, antes de alabar al todavía jugador del Inter de Milán, con quien el Barcelona podría tener un principio de acuerdo.

"Tiene la capacidad para ser el '9' de la Selección Argentina", dijo de su heredero al frente de la delantera de la 'Albiceleste', ya toda una realidad.

Finalmente, Higuaín recordó su marcha del Real Madrid al Nápoles y cómo quiso demostrar que era capaz de seguir estando a la altura de los mejores: "Decidí irme del Real Madrid a Nápoles para demostrarle a todos que mi decisión no estaba equivocada. Fue una apuesta para crecer como jugador y persona, porque creo que lo más lindo para un jugador es reinventarse. Me demostré a mi mismo y a todos que podía. Ahí está la clave, estar convencido de las decisiones".