Higuaín tiene fecha de caducidad: "¿River? Me retiraré en la MLS"

Tras una prolífica carrera en el fútbol europeo en grandes equipos como Real Madrid, Juventus, Nápoles, Milan y Chelsea, el argentino Gonzalo Higuaín decidió emprender una nueva aventura en Estados Unidos en las filas del Inter Miami.

A sus 33 años, muchos piensan que, cuando decida poner punto final a su etapa en la Major League Soccer, el 'Pipita' podría regresar al fútbol argentino. Pero nada más lejos de la realidad.

Y es que el atacante dejó claro en una entrevista concedida a 'ESPN' que, una vez decida terminar su periplo en la competición estadounidense, será el momento de colgar las botas. "No se va a dar, no volveré a Argentina. Quiero disfrutar en Estados Unidos. Ya llevo muchos años fuera y estoy al máximo nivel y acostumbrado a la máxima presión. Estaré aquí unas temporadas y después me retiraré", explicó Gonzalo.

"No voy a generar falsas expectativas. Cuando acabe mi etapa aquí, no estaré al máximo nivel y los aficionados no se merecen eso", sentenció un Higuaín que también habló sobre su periplo en la Selección Argentina.

"Mi paso por la 'Albiceleste' y el reconocimiento de mis compañeros fue lo mejor de mi carrera. Eso para mí es maravilloso y destaca lo que hice. Ahí es donde más disfruté. Valoro más el proceso que el resultado. Nosotros no perdimos partidos en los 90 minutos en tres competiciones y rompimos la barrera de cuartos de final", concluyó.