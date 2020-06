Higuaín volvió 110 días después con gol

El parón provocado por el COVID-19, unido a los problemas físicos que había tenido en la vuelta habían dejado a Higuaín ansioso por volver y conseguir un gol, algo que hizo ante el Lecce.

Fue el argentino la principal novedad en la convocatoria de Sarri para este viernes. Higuaín volvía a una lista en la que no estaba desde el 8 de marzo, en el partido ante el Inter.

Han pasado 110 días desde que el delantero se vistió por última vez de corto. 110 días que finalizaron con un gol a los cinco minutos de entrar para sellar la victoria ante el Lecce.

"Fue un periodo muy duro, por la pandemia y la salud de mi mamá. Cambié y entendí que el equipo me necesitaba. Me puse a disposición del grupo y todos me han ayudado. Ahora estoy feliz por el regreso y por el gol", argumentó Higuaín en unas declaraciones recogidas por 'Olé'.

Cabe recordar que, cuando se suspendió la Serie A en marzo, Gonzalo Higuaín viajó de inmediato a Argentina para pasar el confinamiento junto a su madre, con problemas de salud.