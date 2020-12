Honda deja Botafogo para volver a Europa y pide perdón

El centrocampista japonés Keisuke Honda, ex jugador de clubes como el Milan italiano y el CSKA de Moscú ruso y que disputó tres Mundiales con la Selección Nipona, anunció este miércoles que rescindió el contrato que lo ataba a Botafogo desde febrero pasado.

A través de un mensaje en su cuenta en Twitter, el jugador pidió la rescisión amistosa de su vínculo con el equipo de Río de Janeiro, una opción prevista en el contrato que firmó a comienzos de este año y que le permite marcharse sin pagar multa.

Honda, blanco de numerosas críticas en Brasil por su bajo rendimiento, admitió que no rindió lo esperado en Botafogo y dijo que se decepcionó con su propio desempeño.

"Tengo algo que quiero contarles directamente. Como ya saben, voy a salir de Botafogo. Acepto todas las críticas por no haber conseguido resultados. Las críticas son naturales y no estoy pidiendo disculpas. Yo también me decepcioné y lo siento mucho", afirmó en la red social.

"Tomé esta decisión por motivos personales y profesionales, pero estuve muy feliz en esta temporada", agregó.

El centrocampista dijo que se despide agradecido por la experiencia de haber jugado en el fútbol brasileño y por la acogida que le ofrecieron los hinchas de Botafogo, al recordar los 13.000 aficionados que asistieron a su presentación y los 3.000 que lo recibieron en el aeropuerto de Río de Janeiro en medio de grandes fiestas.

"Fue una gran experiencia. Nunca vi ni sentí algo de ese tamaño con los hinchas. Gracias por todo y personalmente voy a buscar una oportunidad de seguir apoyando el club como embajador de Botafogo en Asia", aseguró.

Honda, presentado como el principal refuerzo de Botafogo para este año y del que se esperaba que se convirtiera en el principal creativo del conjunto, abandona el club carioca en momentos de una grave crisis no solo financiera sino también técnica.

Botafogo es el penúltimo en la clasificación del Campeonato Brasileño y uno de los equipos más amenazados con el descenso a la Segunda División.

Pese a ser uno de los clubes más tradicionales de Brasil y uno de los que más jugadores ha cedido históricamente a la 'Canarinha', como Garrincha, Zagallo, Jairzinho, Didí y Nilton Santos, Botafogo ha acumulado varios años sin títulos de importancia.

Honda debutó como profesional en 2004 con el Nagoya de su país y después fue transferido al club holandés VVV-Venio, con el que jugó entre 2007 y 2010, antes de partir para el ruso CSKA de Moscú (2010-14) y dar el salto al Milan (2013-17).

Fichó por Pachuca (2017-2018) y pasó luego al Melbourne Victory australiano (2018-2019). En 2019, tuvo un paso fugaz por el Vitesse de Arnhem.

Con la Selección de Japón, Honda disputó los mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.