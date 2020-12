Hugo Rama apacigua a la Ponfe en el derbi de Los Ancares

Lugo y Ponferradina volvieron a verse las caras en un derbi de Los Ancares igualado, competido y con pocas ocasiones de gol, y en el que Curro Sánchez, que se fue expulsado antes de la pausa, y Hugo Rama, que desequilibró la contienda, abandonaron el campo como los claros protagonistas del encuentro.

El conjunto 'albivermello' saltó al terreno de juego convencido de que este sería el partido en el que le pondría fin la dinámica de cinco jornadas sin vencer y cuatro empates consecutivos. Los locales lograron imponer su dominio desde el comienzo y a punto estuvieron de trasladar esa superioridad al electrónico con un remate de El Hacen.

Pero fueron pasando los minutos y los de El Bierzo fueron sintiéndose cada vez más cómodos sobre el verde del Anxo Carro. Dani Romera jugó de maravillas de espaldas a la portería y Pablo Valcarce, incombustible, apareció y generó peligro tanto por una banda como por la otra. El ponferradino, de hecho, pudo marcar con un disparo desde la frontal que se marchó desviado.

Entonces el choque alcanzó una fase insulsa, con la batalla en el centro del campo y con los guardametas como meros espectadores. Y en ese momento, al filo del descanso, se produjo la acción que marcó el devenir del partido: Curro Sánchez reculaba, levantó el codo y golpeó en la cara de Luis Ruiz. Ocón Arráiz, decidido, le mostró la cartulina roja y el camino hacia los vestuarios.

Regresaron los protagonistas al terreno de juego tras la pausa y el Lugo lo volvió a intentar con una jugada muy parecia a la que tuvo El Hacen durante la primera mitad, y con el mismo resultado: agua. El conjunto lucense llevaba la iniciativa, pero no se le terminaba de ver demasiado cómodo ante una Ponferradina que no renunciaba a nada a pesar de jugar con uno menos.

Llegado el último tramo del partido, el cansancio comenzó a hacer mella en el equipo dirigido por Bolo, que le ordenó a sus futbolistas que se replegaran sobre la portería defendida por José Antonio Caro y se centrasen en defenderla. Hasta que Hugo Rama, a falta de solo diez minutos para el final, batió a José Antonio Caro con un disparo cruzado.

El balón se había quedado muerto en el área tras un centro lateral y el orosano no perdonó: marcó, puso fin a la irregular dinámica del Lugo y desequilibró un derbi de Los Ancares que se le fue a la Ponferradina de las manos en los últimos minutos. Los de El Bierzo no le perdieron la cara al encuentro en ninguna fase a pesar de la roja a Curro en el 44', que no podrá recibir al Real Oviedo en El Toralín durante la próxima jornada.