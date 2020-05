"Iba a jugar contra el Atleti y tuve que gritar que parara el bus porque me iba al Madrid"

Michael Essien fue una petición expresa de José Mourinho en el Real Madrid. Lass Diarra se marchó al Anzhi, por lo que necesitaba un jugador de sus características y pensó en el ghanés.

El entonces jugador del Chelsea recordó cómo se gestó su llegada a España. "Estaba con el Chelsea en Mónaco para el partido de la Supercopa de Europa contra el Atlético y un número extraño me llamó. Era José Mourinho. Comenzamos a hablar y me dijo que fuese con él. Así que le dije que estaba preparado", aseguró Essien a la perodista sudafricana Carol Tshabalala.

"Mi agente me llamó después de algunas horas y le dije lo que sucedió. El Real Madrid estaba haciendo el trato y yo estaba en el autobús saliendo hacia el estadio. Ya estaba yendo cuando mi agente me llamó y me preguntó que dónde estaba. Me ordenó que volviera al hotel", explicó Essien.

Así, el entonces jugador del Chelsea le hizo caso. "Tuve que gritar al conductor del autobús que se detuviera. Todos mis compañeros de equipo me miraban. Les dijq eu tenía que bajar del autobús y que les veía luego. Volví al hotel y todo se hizo a tiempo", rememoró.

Essien finalmente se desplazó hacia el estadio, donde vio a su equipo perder ante el Atlético. Allí se despidió de los que eran sus compañeros para viajar a España. "Fui a Madrid solo con mis botas, espinilleras, unos jeans, una camisa y mi chándal del Chelsea. Llegué al aeropuerto donde Mourinho me estaba esperando. Fui al hospital para someterme a mi examen médico y al día siguiente comencé a entrenar", sentenció.